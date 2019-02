Cosa fare a Brescia dal 22 al 24 febbraio: i migliori eventi del weekend

Maschere e carri allegorici, musica e frittelle, animazione e truccabimbi: il carnevale inizia a colorare la nostra provincia con numerose (e divertenti) feste in piazza. Ma non finisce qui: per chi è in cerca di intrattenimento, ci sono gli spettacoli del Gran Teatro Morato e del Brixia Forum, mentre per i più ghiotti assolutamente da non perdere è la fiera di Golositalia, con i suoi 700 espositori e 100 di eventi, tra cui corsi di degustazione e di cucina, dimostrazioni in diretta, concorsi e tanto altro ancora.

Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!



FESTE, SAGRE E FIERE



- Montichiari: Golositalia

Fiera del gusto con 700 espositori

- San Zeno Naviglio: Mercatino dell’Usato

Bancarelle vintage e d'antiquariato

- Festival della Cucina Mantovana

Il gusto della tradizione tra tortelli e risotti

- Carnevale di Edolo

Carri, maschere, musica, dolci e frittelle

- Carnevale di Lodrino

Carri, sfilata della contrade e stand gastronomico

- Gussago: Super Carnevale

Festa con tanti eventi in oratorio

- Carnevale di Erbusco

Festa con burattini e artisti di strada

- Carnevale di Ospitaletto

Festa in piazza e sfilata dei carri allegorici

- Ghedi: Carnevale in Allegria!“

Animazione in piazza con musica e truccabimbi



SPETTACOLI E CULTURA



- Brescia: "Solo" di Arturo Brachetti

Spettacolo al Gran Teatro Morato

- Brescia: "Il rigore che non c'era" di Federico Buffa“

Spettacolo teatrale al Dis_Play (Brixia Forum)

- Bedizzole: "Con la testa tra le nuvole" di Ilaria Moretti

Mostra pittorica alla Bam Academy

- Pezzaze: visita alla Miniera Marzoli

Viaggio sul trenino nel cuore della montagna

- Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere