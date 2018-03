Cosa fare a Brescia dal 2 al 4 marzo

Fiera del cioccolato, sagre e tanti mercatini vintage e d’antiquariato: questo il programma per il weekend che va da venerdì 2 a domenica 4 marzo, giorno di votazione per le elezioni politiche e regionali (come si vota: qui la guida completa). Non mancheranno anche gli eventi culturali, con mostre, escursioni e spettacoli teatrali.

Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!



SAGRE E FIERE:

— Brescia: Cioccolato sul Corso

Fiera del cioccolato con bancarelle e laboratori

— Valtenesi con Gusto

Rassegna enogastronomica dedicata all’Olio Garda Dop

— Rosso di Sera

Enogastronomica d'inverno con i vini della Valtenesi

— Orzinuovi: Mercatino dell’Antiquariato

Mercatino vintage e dell’antiquariato

— Chiari: Mercanti in Villa

Mercatino vintage e dell’antiquariato

— Iseo: Vanitas Market

Mercatino vintage e handmade

— Paratico: Un Tuffo nel Passato

Mercatino vintage e dell’antiquariato

— Breno: Mercatino dell’Usato

Mercatino dell’usato con bancarelle di prodotti Km0



SPETTACOLI, FESTE E CONCERTI:

— Brescia: La Rassegna del Sorriso

Rassegna teatrale alla sua 13esima edizione

— Montichiari: Show Experience firmata Kai Leclerc

Grande spettacolo circense da “Cloe, la Città invisibile”

— Brescia: "Storie in Famiglia"

Spettacolo teatrale per bambini

— Serle: “Non sparate sul postino”

Spettacolo con il Gruppo Teatrale RìDÒ

— Brescia: rassegna tra musica, letteratura e poesia

Bob Dylan, Patti Smith e Nick Cave al Circolo dei Sapori



ESCURSIONI

— Pezzaze: riapre la Miniera Marzoli

Viaggio sul trenino nel cuore della montagna

— Vallio Terme: Camminata al Chiaro di Luna

Escursione in notturna con pasto caldo



MOSTRE:

— Brescia: mostra “Picasso, De Chirico, Morandi”

A Palazzo Martinengo i capolavori dalle collezioni private bresciane

— Brescia: Cina ieri e oggi

16ª mostra didattica dei missionari saveriani