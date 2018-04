Aperitivo del Benessere al "Terme di Sirmione Store" di Brescia

Dalle ore 17 alle ore 20, Terme di Sirmione Store di Brescia (in Corso Palestro, 40/A) vi accoglierà per un aperitivo con fresche bevande e gustosi stuzzichini mentre una consulente di bellezza eseguirà dei trattamenti viso nel angolo delle coccole. Un’occasione per conoscere più da vicino la realtà termale bresciana e per conoscere l’offerta e i servizi proposti per la salute e la bellezza. La partecipazione è gratuita. Per tutti gli ospiti è previsto un piccolo omaggio.