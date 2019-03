Vobarno: Vita da clown

Sabato 16 marzo ci sarà un nuovo imperdibile appuntamento della stagione teatrale organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Vobarno presso il Teatro Comunale. Alle ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo «Vita da Clown» di Alberto Cella e Raffaello Malesci, una produzione «Il Nodo Teatro», con regia dello stesso Raffaello Malesci e di Danilo Furnari.

Cosa si nasconde dietro al trucco di un clown? Un sorriso sincero, un’anima tormentata, un amore felice ed un cuore spezzato… quante sono le sfumature della vita coperte dalla buffa maschera che il clown indossa ogni sera per far divertire il pubblico ignaro!

In questo spettacolo le convenzioni si ribaltano e lo spettatore può sbirciare cosa accade dietro le quinte, quando il clown torna ad essere persona e non personaggio, quando deve far coesistere la sua ambizione artistica e la vita di tutti i giorni.

Scopriamo allora la storia di Hans (Alberto Cella), un clown della Germania degli anni 50, e della sua relazione con Maria (Selena Alghisi), minata dalle convenzioni sociali e dai differenti credo religiosi dei due.

Hans affronta l’ipocrisia e l’ostilità di un prelato (Davide Cornacchione), si scontra con una religione che non comprende e da cui non viene compreso, lotta contro un sistema che lo esclude e lo rende perdente.

Hans ama in modo totalizzante, si strugge, non riesce a darsi pace. È un clown che a poco a poco perde la sua maschera e resta così: in bilico tra il dolore e la speranza, tra ciò che è e quello che sarebbe potuto essere.

Questa vita da clown messa a nudo e sezionata ci pone allora mille domande e mille spunti di riflessione. Ci invita a discutere, a prendere posizione e a diventare, nel circo della vita, più persone e meno maschere.