Teatro: spettacolo teatrale "Tempesta 6+"

Spettacolo teatrale per bambini dai 7 anni e famiglie. Regia e drammaturgia Roberto Capaldo, con Roberto Capaldo, Sacha Oliviero, Francesca Perilli, habitat di Antonio Catalano, produzione di Residenza IDRA/Rebelot Teatro



Per scatenare una tempesta bisogna essere davvero molto forti e potenti e sicuramente molto, molto arrabbiati. La storia del mago Prospero e di tutta la strampalata compagnia della Tempesta di Shakespeare viene proposta ai bambini come in un sogno in cui i veri supereroi non puniscono i cattivi ma li “tempestano” fino a farli pentire. E se noi “siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni”, allora possiamo essere sicuri che la realtà dipende solo da ciò che sogniamo.



Durata: 50 min.

- In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno di Spazio Teatro IDRA