Brescia: "Oscar e la dama in rosa" al Teatro Beato Palazzolo

Sabato 18 gennaio alle ore 20,45, presso il di Brescia, andrà in scena lo spettacolo “Oscar e la dama in rosa”, proposto dal Gruppo Teatrale Forest, opera tratta dall’omonimo romanzo del 2003 di Eric-Emmanuel Schmitt che racconta la storia di Oscar, un bambino di dieci anni affetto da una grave e incurabile malattia. In ospedale il piccolo riceve le visite di un’anziana signora, nonna Rosa, che stringe con lui un profondo legame d’affetto e lo invita a fare un gioco: fingere di vivere 10 anni in un solo giorno e scrivere una lettera a Dio in cui raccontare le avventure e le esperienze di questi dieci anni, così come le fantasie e le paure, i rapporti con i genitori e i medici, l’amore per Peggy Blue, una bambina ricoverata nello stesso ospedale.

Un testo intriso di pathos e di commozione, per far riflettere e interrogarci sul rapporto con noi stessi, gli altri e con la fede.



In scena: Giulia Casciaro, Laura Galletti, Elisa Pozzi

Musiche originali: Alberto Forino

Adattamento e regia: Andrea Frati