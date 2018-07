Lonato: Artisti di Strada e Incanti dal Mondo

Un mondo di meraviglie in una Rocca da favola: quattro giorni di stupore e divertimento, una cinquantina di spettacoli: questo è Lonato in Festival.



Artisti di strada e incanti dal mondo. Musici, ballerini, acrobati, funamboli, giocolieri dal mondo, mostre, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici, milonga di tango argentino, serate di ballo, laboratori per bambini, ristorazione etnica e tradizionale.