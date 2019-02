Brescia: "Il rigore che non c'era" di Federico Buffa

In un luogo non collocato nel tempo e nello spazio, personaggi a un bivio sono condannati a raccontare e a raccontarsi. Inizia così il percorso di Buffa, che passa dalla storia di Sendero Luminoso a quella di George Best, da Leo Messi al millesimo gol di Pelè. Sullo sfondo, un palazzo e due finestre dalle quali compare un angelo custode disincantato, interpretato da Jvonne Giò. In scena con Federico Buffa, Marco Caronna e il pianista Alessandro Nidi ci raccontano come un rigore può cambiare la storia di tutti.



