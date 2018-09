Brescia: Spettacolo Papa Paolo VI, amico e maestro dei giovani

Il Centro Mater Divinae Gratiae, Casa di Spiritualità animata dalle Suore Dorotee di Cemmo, nell’imminenza dell’evento della canonizzazione di Papa Paolo VI e nell’anno dedicato al Sinodo dei Giovani, da lui tanto amati, inaugura il nuovo anno pastorale con un’elaborazione teatrale a cura dell’Associazione culturale-teatrale linkastro dal titolo: G. Battista Montini, Papa Paolo VI, Amico e Maestro dei Giovani Santo.

Un excursus nel viaggio dell'umanità, guidati per mano dal Papa bresciano, all’incontro con l'amore di Dio per l’uomo e dell'uomo verso i suoi fratelli: Lui per noi, noi per gli altri, e scoprendo i giovani motivo di speranza quale futuro dell'umanità. Il pomeriggio inaugurale sarà Domenica 30 settembre 2018 alle ore 17.30, in via Sant’Emiliano 30 a Brescia. In questa occasione verranno presentate brevemente le varie attività in programma nell’anno pastorale che si apre. Per informazioni: www.materdivinaegratiae.it info@materdivinaegratiae.it tel. 030.3847212-210