Brandico: spettacolo teatrale sotto le stelle

Il “ Gruppo Teatro Esperienza “ presenta dalle ore 21:00 in Piazza IV Novembre a Brandico "Il Debitoun" tratto da un atto unico di Cechov .

La racconta l’insistente ed argomentata richiesta perché un debito venga pagato, pena la rovina del creditore. Ma può il creditore, il capitano di cavalleria Albert de la Turbille pretendere con successo che il dedito sia onorato se la richiesta è fatta a una giovane vedova, ancora in lutto per la recente scomparsa dello sciagurato debitore?

Storia quasi drammatica con un duello finale per chiudere brutalmente la vicenda. Poi l’epilogo si fa sorridente e romantico a un tempo, infatti l’inevitabile e burrascoso vis- a- vis dei protagonisti diventa il tête a tête sentimentale verso cui procede la conclusione della vicenda. Un atto dove accade anche quello che Cechov non aveva previsto.