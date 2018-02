Agnosine: commedia non sparate sul postino

Il Gruppo Teatrale RìDÒ in collaborazione con l'associazione Rio de Oro propone la tradizionale esperienza teatrale anche per la stagione 2017/2018 con la commedia: "Non sparate sul postino" di Derek Benfield.



"Non sparate sul postino" è il quinto spettacolo inscenato ed è stato preceduto da: "Niente da dichiarare?", "Ecco la sposa..!", "Sarto per signora" e "Rumors"; con i quali abbiamo girato la provincia e che hanno permesso di far conoscere il vero scopo di questa associazione.



Rio de Oro, è una realtà impegnata da diversi anni nella realizzazione di progetti sanitari in favore di bimbi disabili residenti nei campi profughi Saharawi, situati nel Sud Ovest dell'Algeria, in pieno deserto del Sahara. Nel mese di luglio e agosto alcuni di questi bambini bisognosi di cure vengono ospitati nei paesi limitrofi e curati in strutture adeguate, come l'azienda ospedaliera di Desenzano, in particolare il reparto di pediatria di Gavardo.



Il regista Alberto Veneziani e tutto il cast è lieto di presentavi ed accogliervi nel castello di Lord Elrood: i proprietari, a corto di finanze, sono costretti ad aprire al pubblico. Tra le sale, divenute meta turistica di gite ed escursioni, si sviluppa la storia che ha come protagonisti un quadro di grande valore, due gangster appena usciti dal carcere col vivo desiderio di vendicarsi, una contessa decaduta ed il suo eccentrico marito, colonnello in pensione, che pensa di essere ancora al fronte e che ha un hobby del tutto particolare: ama il tiro al postino… considerato una spia straniera molto pericolosa, una cameriera facile agli “innamoramenti”, una guida svampita, un capo boy scout con relativo corredo di 50 ragazzini al seguito, una turista inopportuna e una giovane coppia di sposi sempre sull’orlo di una crisi matrimoniale.



Quindi non vi resta che prendere parte alla visita del castello e di rimanere stupefatti di cosa accadrà al suo interno!!