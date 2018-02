Valtenesi con Gusto 2018: alla scoperta dell'Olio Garda Dop

Dal 9 febbraio al 27 aprile torna Valtenesi con Gusto, la rassegna enogastromica (quest'anno alla tredicesima edizione) che da tempo supporta il lavoro e l'impegno degli olivicoltori che producono l'Olio Garda Dop nel pieno rispetto del disciplinare di produzione e della normativa.

Un evento promosso dal Consorzio di Tutela Olio Garda Dop, in collaborazione con Associazione Valtenesi con Gusto, East Lombardy, Comunità del Garda, Lago di Garda Lombardia e Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, per far conoscere l’olio gardesano certificato in abbinamento al pesce d’acqua dolce, ai frutti del sottobosco, al tartufo, ai formaggi dei caseifici dell’Alto Garda e ai vini dei territorio.

Tutte le serate si svolgeranno il venerdì sera ad un costo unificato di 35 €. Per iscrizioni contattare direttamente i ristoranti coinvolti.