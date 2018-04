Vallio Terme: rievocazione medioevale

La proloco Vallio Terme in collaborazione con Brixia Imperialis, con il patrocinio di regione Lombardia e il comune di Vallio Terme organizza la prima rievocazione storica medioevale presso le Terme di Vallio.

Una giornata dedicata agli antichi mestieri presenti banchetti e gli artisti del paese che mostreranno l’arte della creatività dei loro manufatti



PROGRAMMA

dalle ore 10.00 alle 12.00 Arti e Mestieri Medievali con didattica per le scuole

Dalle 12.00 alle 14.00 Pausa pranzo

Ore 14.00 Entrata nobili con scorta

dalle ore 14.30 alle 15 Giochi Medievali ed intrattenimenti vari

ore 15.30 Spettacolo di combattimenti medievali

dalle ore 16.00 Spettacolo d’arceria e spettacolo di falconieri

dalle ore 16.30 alle 17.30 Torneo di Arco per tutti

Dalle ore 17.30 alle 18.30 presentazione fonti di Vallio e scuola “Conse’ di naturopatia”

dalle ore 18.30 alle 19.30 Spettacoli di fuoc



Pranzo: Area pic-nic libera o possibilità di acquistare il sacchetto pranzo

Cena: spiedo su prenotazione entro e non oltre il 17 Aprile