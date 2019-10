Sarnico: Festa del Cioccolato

Arriva a Sarnico sul Lago d'Iseo in Piazza Umberto I, da Venerdì 1 a domenica 3 Novembre, la festa più gustosa dell'anno, 3 giorni di festa con un evento ricco di contenuti per adulti e piccini, incontri con i maestri cioccolatieri, lezioni e laboratori cioccolatosi.



Tutti i golosi di cioccolato potranno dare libero sfogo alla fantasia e assecondare la propria voglia di dolcezza prendendo d’assalto gli stand sempre aperti dalle 09 alle 20. Ce n’è per tutti i gusti: cioccolatini e praline, creme spalmabili e tavolette, liquori e creazioni artistiche al cioccolato, sculture e laboratori che lasceranno tutti a bocca aperta.



Previsti anche i laboratori dedicati ai bambini, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30 (costo 5 euro),durante i quali si potrà giocare con il cioccolato e realizzare delle piccole dolci creazioni da portare a casa.