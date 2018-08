Provaglio d'Iseo: Fantecol bier fest 2018

La manifestazione che da più di 30 anni rallegra la piccola frazione di Provaglio d’Iseo anche quest’anno si presenta al via ricca di appuntamenti imperdibili con artisti affermati e musicisti emergenti nel panorama musicale bresciano Venerdì 10 - apertura tutta da ballare con Dj Nello e il suo Afro Night Dj Set Non servono presentazioni, basta citare Afrostation - Tam Tam ma soprattutto Dylan. Da più di vent'anni Dj Nello è una garanzia nel panorama Afro locale. Sabato 11 - serata dedicata alla musica da discoteca con WALTER L DJ ed il suo tour deejay set “HOT 90.HIT” Dj Walter è sulla piazza bresciana e non solo da quasi vent’anni e per l’occasione proporrà un deejay set tutto da ballare e cantare portandoci nei magici anni 90.

A mezzanotte prosegue il divertimento con la SILENT DISCO: 3 canali, 3 deejay, 3 stili diversi per un sabato sera tutto da ballare ° DANCE - Dj Walter L ° TRAP/HOUSE - Dj Ross ° ROCKABILLY - Dj Lady Jay Domenica 12 - si prosegue con le SHOOTING STARS – Girls Rock Cover Band 5 donne pronte a dimostrarvi che il rock non è per nulla un'esclusiva maschile! Le Shooting Stars sono una rock cover band esclusivamente femminile nata dalla sinergia di cinque musiciste provenienti dal nord Italia … uno spettacolo unico nel suo genere, ricco di medley ed interpretazioni in grado di stupirvi, dimostrando addirittura come anche i più noti successi pop hanno in realtà un'anima rock latente che non aspetta altro di essere evocata. Lunedì 13 - serata tutta da cantare con i JOVANOTTE - Jovanotti Tribute La band nasce nei primi mesi del 2011, con l’intento di rendere omaggio ad uno degli artisti italiani che negli ultimi anni sta riscuotendo un grande successo in tutto il mondo. Lo spettacolo Jovanotte è stato ideato in modo da riprodurre e ricreare la stessa atmosfera elettrizzante e contemporaneamente carica di emozioni, che lo stesso Lorenzo regala durante i propri concerti.

La notevole somiglianza del cantante, la cura delle sonorità, la fedeltà negli arrangiamenti ed il look di tutti i musicisti, sono il valore aggiunto. Martedì 14 - serata esplosiva con i SENZA FILTRO - J-Ax & Fedez Tribute Sono stati la BAND SPALLA di J-Ax in 2 suoi tour, capaci di uno show unico che parte dalle hit degli ARTICOLO31 e arriva all’ultimo J-AX ed alle sue collaborazioni con Fedez. Mercoledì 15 - serata conclusiva di Ferragosto con gli UP&UP - Coldplay Tribute Lo spettacolo degli Up&Up vuole riproporre il repertorio, lo spettacolo e l'energia della Band inglese n.1 al mondo capitanata da Chris Martin in maniera quanto più fedele all’originale, con scenografie che ricalcano i grandi palchi dei Coldplay, videoproiezioni sincronizzate con luci e fuochi d’artificio, senza rinunciare alla qualità dei musicisti che fedelmente rievocano il caratteristico suono della band Ogni sera dalle 19:00 sarà in funzione lo Stand Gastronomico molto apprezzato con tutte le specialità Bresciane … e la Fantecol Bier Fest, festa della birra che dal 2003 è parte integrante, trainante e promotrice della manifestazione. Per info: www.fantecoloinfesta.it Facebook e Instagram: Fantecol Bier Fest