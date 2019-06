Palazzolo: La Notte delle Meraviglie

La città di Palazzolo sull’Oglio è pronta a chiudere in bellezza il mese di iniziative della manifestazione “Le Meraviglie delle Terra del Fiume” con il tradizionale appuntamento serale. “La Notte delle Meraviglie” avrà luogo la sera di sabato 8 giugno dalle 19.00 alle 24.00, con un ricco programma di proposte destinato a lasciare tutti a bocca aperta e che interesserà i luoghi chiave e i principali monumenti del territorio, aperti al pubblico anche in orario serale.



È una proposta di turismo culturale ed esperienziale, organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Assessorato al Commercio e diverse associazioni della città, con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio palazzolese.

“La Notte delle Meraviglie” trasformerà la città di Palazzolo sull’Oglio in un grande palcoscenico sotto le stelle, pronto ad accogliere nuove forme sperimentali d’arte di strada dalle più curiose ed eccentriche, in grado di offrire la possibilità di assistere nel corso della serata a una decina di show

gratuiti e adatti a un pubblico di tutte le età.



Ma le sorprese non sono certo finite. Torna per il secondo anno, nel parco della Villa Küpfer, domenica 2 giugno a partire dalle 19.00 “Gustando Palazzolo”: una cena-degustazione curata e allestita dai ristoratori dell’Associazione Palazzolese Enogastronomica. Una serata ricca di gusto e sapori durante la quale i ristoratori palazzolesi proporranno alcuni loro piatti caratteristici all’interno della cornice dello storico parco.

Coupon in prevendita presso tutti i locali partecipanti a € 30.



La serata sarà allietata dagli allievi del Centro di Formazione Musicale “Riccardo Mosca”. Possibilità di visita alla Torre del Popolo e alla mostra “Omo sanza lettere. Architettura, scienze, tecnica dalla Raccolta Lanfranchi nel 5° centenario di Leonardo da Vinci” in Villa Lanfranchi (dalle 18.00 alle 19.00).