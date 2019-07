Monticelli Brusati: Magnalonga di Franciacorta

Torna anche quest'anno la Magnalonga di Franciacorta, la passeggiata enogastronomica attraverso le strade, i sentieri e le frazioni di Monticelli Brusati, un evento imperdibile per gustare i sapori tipici della nostra terra in un contesto festoso e rilassante!



La passeggiata consiste in 12 km da percorrere a piedi e 6 zone di sosta dislocate nel territorio di Monticelli Brusati; la partenza è prevista a gruppi di persone ogni 20 minuti dalle ore 8.00 alle ore 11.00, intervallo di tempo in cui è possibile, a proprio piacimento, presentarsi.



Ad ogni tappa verrà servito un piatto tipico, accompagnato dal vino di alcune delle migliori cantine della Franciacorta.



Le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto o ad esaurimento posti.

Per tutte le informazioni e le modalità d'iscrizione vi invitiamo a visitare il sito internet www.promonticelli.it