Lonato del Garda: Sagra di San Giovanni Battista

La Sagra di San Giovanni Battista giunge alla sua Tredicesima Edizione e vi dà appuntamento al Parco G. Papa, località Pozze dal 22 al 25 giugno.



Sono previste serate danzanti, enogastronomia, animazioni, giochi e l'estrazione della sottoscrizione a premi.



Venerdì 22 Giugno



Ore 17.00 Apertura parco giochi bimbi (Luna Park) Le “bici matte” di San Tomaso



Ore 19.30 Stand ENOGASTRONOMICO

Apertura della “Melonera” Angurie e meloni



Ore 19.30 Esibizione di arti marziali a cura dell’associazione “ASD Wushin Sirmione”



Ore 21.30 Performance LIVE! “DA ZERO A LIGA” Tribute Band. Le Pozze come “Campovolo”!



Sabato 23 Giugno



Ore 17.00 Apertura parco giochi bimbi (Luna Park) Le “bici matte” di San Tomaso

Spazio gioco “bimbi a cavallo” a cura della Fondazione Exodus Onlus



Ore 19.30 Stand ENOGASTRONOMICO Spiedo alla bresciana

Apertura della “Melonera” Angurie e meloni



Ore 20.00 Esibizione gruppo ginnaste Il tempo vola “Carousel equipe”



Ore 21.30 Serata danzante Orchestra “Daniela e Domenico Bresciani” Ballo liscio e non solo



Domenica 24 Giugno



Ricorrenza Santo Patrono



Ore 10.30 Basilica S. Giovanni Battista via Tarello – Lonato del Garda Celebrazione della Santa Messa (con la partecipazione dei vari sacerdoti che hanno svolto il loro ministero a Lonato del Garda negli anni precedenti)



Ore 17.00 Apertura parco giochi bimbi (Luna Park) Le “bici matte” di San Tomaso

Spazio gioco “bimbi a cavallo” a cura della Fondazione Exodus Onlus



Ore 19.30 Stand ENOGASTRONOMICO

Apertura della “Melonera” Angurie e meloni



Ore 19.30 Intermezzo Danzare: “È uno stile di vita che può accompagnare per tutta la vita…”



Ore 21.00 Consegna 11° Premio “San Giovanni d’oro”



Ore 21.30 Live Show “Big bubble Band”

Swing & Roll Party Band

Esibizione Lindy Hop con “In the Swing”



Lunedì 25 Giugno



Ore 17.00 Apertura parco giochi bimbi (Luna Park)

Spazio gioco “bimbi a cavallo” a cura della Fondazione Exodus Onlus



Ore 19.30 Stand ENOGASTRONOMICO

Apertura della “Melonera” Angurie e meloni



Ore 19.30 Benedizione delle moto. Per sancire l’inizio della bella stagione per i motociclisti



Ore 21.30 Hard Rock Night “Wild Dogs” AC/DC Tribute Band Energia Pura!



Ore 22.30 Estrazione sottoscrizione a premi

Gallery