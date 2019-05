Iseo: Lake Street food

Grazie alla collaborazione con il Comune di Iseo e in occasione della decima edizione del Festival dei Laghi, la più grande kermesse italiana dedicata ai laghi italiani ed europei, che si svolgerà su tutto il Centro di Iseo dal 10 al 12 Maggio, Vitamina C propone una speciale area Street Food

Per 3 giorni infatti, nella centralissima area Ex Cral, proprio a fianco di Viale Repubblica, si concentreranno simpatici Food Truck, dalle grintosissime cucine moderne su ruota a mezzi vintage dal sapore d’altri tempi. Ogni chef proporrà piatti provenienti da tutta Italia e molte tra le ghiotte pietanze avranno come protagonista un ingrediente di origine lacustre! Un'occasione imperdibile, una riscoperta del territorio e delle tradizioni culinarie italiane. Saranno 3 giorni di cibo di altissima qualità, musica live ogni sera, giochi e animazione per i più piccoli e un'area dedicata alle famiglie: fasciatoio, angolo morbido per l'allattamento, seggioloni per le pappe e scalda biberon per tutti!

Ecco alcuni esempi:

APULIA STREET FOOD – La vera cucina pugliese che propone:

Orecchiette alle cime di rapa con la sardina essiccata di Iseo Presidio Slow Food

ROCK BURGER - Finalista a Street Food Battle programma Mediaset

Hamburger con battuta di carne di vitella piemontese e formaggio di lago

BASULON – Cucina lodigiana con prodotti a km0

Burger con trota salmonata

LA PENA – Esperienza gustativa nel mondo della carne

Hamburger con manzo all’olio del Lago d’Iseo

LA ROULOTTINA

Crêpes con marmellate del lago di Garda e come bibite la famosissima Cedrata Tassoni

MORDICCHIO ON THE ROAD – Gnocco fritto

Panzerotto e panozzo con filetto di trota salmonata affumicata

OSTERIA ERRANTE – Cucina tipica toscana

FAGIOLI ALL' UCCELLETTA di Sorana. Preparati con olio evo, aglio battuto, concentrato di pomodoro e salvia, questi particolari fagioli, vengono serviti con la nostra salsiccia pistoiese.

VINERIA VAGABONDA – Cucina tipica piemontese

Primi piatti e taglieri accompagnati da vino bianco di Lago

Non mancheranno altri food truck con le tradizionali proposte da street food, dal pesce grigliato e arrostito dalla Romagna, agli arrosticini abruzzesi, dalle olive ascolane, alle bombette pugliesi e tante birre da degustare con un nuovissimo cheers truck a dieci spine