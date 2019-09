Carpenedolo: sapori d'autunno

Il10 Novembre a Carpenedolo in piazza Matteotti e in via Deretti torna l'appuntamento con i “sapori d'autunno". Stand di produttori e artigiani del periodo autunnale ci faranno conoscere le loro prelibatezze, spazio a formaggi, salumi, frutta e verdura, prodotti del forno, dolci, farine, e tanti altri prodotti tipici. Inoltre un accurato ed esaustivo banco d'assaggio dei vini Bresciani con oltre 40 tipologie di vini e una selezione di birre artigianali tutte da degustare con l'apposito circuito a bicchiere.

Durante tutta la giornata focus con prodotti e produttori di miele, formaggi, birre, norcini panificatori, spiegheranno e ci illustreranno le fasi di lavorazione. Inoltre momenti di svago con la rievocazione della pigiatura dell'uva come una volta, l'arrivo del "sanmartì" come ai tempi dei mezzadri. Nella stessa giornata proporremo anche la versione autunnale del CarbootSale ovvero lo svuotabaule, ove i privati possono mettere in vendita o baratttare quello che non usano più e riciclare quindi merce.