Carpenedolo: fiera del torrone

La tradizione del torrone a Carpenedolo è radicata nel tempo, da tantissimo tempo! Ha origini antiche, dapprima del 1787, come risulta da “La storia di Carpenedolo “ di Umberto Treccani. Vi si legge infatti che era tradizione per la festa dell’Immacolata dell’8 dicembre ambulanti provenienti dalla vicina Cremona portassero le loro specialità tra cui il rinomato “torrone di Cremona".

Dal 2005 la Pro Loco di Carpenedolo ha voluto fortemente riportare in auge questa antica tradizione trovando larghi consensi sia da parte del numeroso pubblico sia dagli espositori. Gran parte dell’evento si svolgerà all’aperto nel bel centro storico cittadino, lunghe passeggiate tra i nostri edifici storici fiancheggiati dalle esposizione di prelibati prodotti della tradizione natalizia e non solo, ci sarà spazio anche per artigiani, hobbisti, commercianti provenienti da tutta Italia. Inoltre durante le due giornate attrazioni e spettacoli si alterneranno nelle piazze e per le vie.

Tanti i momenti dedicati ai più piccoli; il villaggio di Babbo Natale, l’arrivo della Santa Lucia col suo asinello, il mercatino dei ragazzi “Mercanti principianti”, la pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico, inoltre per tutti artisti di strada e momenti musicali. Nei portici di palazzo Caprioli verrà allestito uno spazio coperto e riscaldato, il “Ristorante del Gusto” dove a pranzo troverete i prodotti tipici del paese primi tra tutti i famosi “Malfatti De.co” e la “torta secca De.co.” oltre ad altre specialità locali. Una due giorni di grande festa e spensieratezza, un’ occasione per ritrovarsi in compagnia e scambiarsi gli auguri per le festività imminenti, vi aspettiamo a Carpenedolo per la XIV^ edizione della Fiera del Torrone.