Brescia: Associazioni in Festa

A Brescia è in arrivo “Associazioni in festa”, 13esima edizione della settimana della solidarietà e del volontariato, organizzata dalla Pro Loco di Mompiano presso l’Arena Parco Castelli.



Alle 17 spettacolo di burattini della compagnia “I cantafiabe”; alle 21 spettacolo di ballo “Balliamo con le stelle” a cura della scuola di danza ON-STAGE. Ogni giorno, dal 13 al 22 luglio, sarà a disposizione il punto ristoro e l’area giochi per i più piccoli.