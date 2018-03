"Due donne guardano": Martini e Cottinelli in mostra alla Camera del Lavoro

Ultimi giorni alla Camera del Lavoro di Bergamo per visitare la mostra e ammirare le opere di Daniele Martini e Alice Cottinelli: porte aperte sabato 10 e lunedì 12 marzo dalle 9 alle 12, ingresso libero.

Già nella grafica scelta per la locandina gli sguardi intensi e meditativi sono intriganti. E' una mostra di pittura e fotografia in cui l'attenzione è rivolta al visitatore e a sé stesse, tanto da far emergere la sensibilità di ciascuna artista impegnata e scoprire e penetrare l'oltre.

Le nature morte di Daniela Martini sono determinate, alcune con colorazioni intense, quasi squillanti, sembrano ispirate al realismo magico, per i cromatismi molto accesi soprattutto nella frutta, alternati ad altri più smorzati per i fiori che appassiscono malinconici. I toni più morbidi si inseriscono in un contesto compositivo di sorprendente delicatezza, sono appoggiati su panneggi dalle nette piegature, a loro volta quasi ricavate da uno scalpello michelangiolesco.

Gli acquerelli e i pastelli dei paesaggi sfumano delicatamente, come in una fiaba, in altri le rocce si impongono come sculture, il tutto con alto valore simbolico. Le figure nei ritratti, tra giochi d’ombra e di luce, sono assorte, meditano in atmosfere sospese e lasciano affiorare le loro caratteristiche psicologiche, prendono vita l’Io e il suo Doppio. Daniela è padrona del segno, traccia le forme e stende i colori con abilità ed eleganza. La luce è la protagonista dei dipinti: nelle incisioni la permette la creazione di effetti di trasparenza fisica in spazi disegnati da chi ha grande sapienza pittorica.