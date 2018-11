Da Saint-Paul de Vence a Bagnolo Mella: arriva l’Arte di Jean-François Gaulthier

La Galleria L’ALTRA ARTE apre le porte all’Arte del nizzardo Jean-François Gaulthier con una mostra personale dal titolo “La Magia del Colore”.

Danza e fiori i temi principali della sua produzione artistica in cui luce e colore generano una magica metamorfosi: i corpi divengono petali, alberi, fiori e viceversa.

Gli elementi si muovono, scivolano sulla tela con un'eleganza ed al tempo stesso energia che non può lasciare occhi e cuori sensibili indifferenti.



Numerosi gli eventi ed occasioni per visitare la mostra nel mese di dicembre.



Ecco il programma:



LA MOSTRA



* 2/12 h 16.00: INAUGURAZIONE con performance a sorpresa dell'Artista Gaulthier.

Presentazione a cura del critico d'arte: Andrea Barretta.



* fino al 2/01/2019: APERTURA MOSTRA nei giorni venerdì, sabato e domenica h 9.00 / 12.00 - h 15.00 / 19.00

Altri giorni su appuntamento.



PROGRAMMA EVENTI DEL MESE



12/12 h 20.30: incontro sull'Artista Pablo Picasso a cura di Alessandro Mosca. Su iscrizione.



* 16/12 h 16.00: presentazione del libro “KARMEL” dell’Autrice Stefania Diedolo con performance di danza di Katia Gatti e Anna Molinaro di E20 D'Arte



* 19/12 h 20.30: incontro sul Fotografo Robert Doisneau a cura di Luigi Brozzi. Su iscrizione.



L’entrata alla mostra è libera nella sede di Via Nazario Sauro 20/22, Bagnolo Mella (BS).



