Brescia: "L'individuo e la sua assenza"

Mostra curata dalla Galleria dell'Incisione

Presenza all’inaugurazione del Maestro Pasticcere Iginio Massari



Un punto di partenza. Come Brescia per le splendide auto d’epoca che il 16 maggio inizieranno lo storico appuntamento per la corsa delle 1000 Miglia, la mostra “L’individuo e la sua assenza” vuole rappresentare un punto d’inizio per due giovani artisti bresciani – Laura Pedizzi e Luca Abbadati - che, con l’importante partecipazione della Galleria dell'Incisione, esporranno dal 15 al 20 maggio a Brescia presso lo show room Jaguar Land Rover di Brescia Motori in via Solferino 55 (Piazzetta Cremona).



Laura Pedizzi, classe 1986 è un'artista figurativa bresciana. Il suo interesse, unito a un confronto virtuoso con artisti dell’illustrazione editoriale, le ha consentito di approfondire le tematiche della comunicazione nel campo delle arti visive con particolare attenzione al figurativo. L’artista, esposta lo scorso anno presso il Museo Ken Damy - Ken Damy Visual Art, ha già ottenuto alcuni importanti riconoscimenti tra cui spiccano il Premio Arte – Cairo Editore Mondadori – ottenuto nel 2016 e nell’anno in corso un Premio Speciale del noto Art Laguna Prize che si svolge ogni anno presso l’Arsenale di Venezia e che vede coinvolti molti artisti internazionali. Collabora inoltre con Iginio Massari per la realizzazione di un’edizione limitata dei macaron del noto Maestro pasticcere.



Luca Abbadati, classe 1981, è un fotografo bresciano. L’artista, architetto di professione, collabora attivamente con l’Associazione Archivi Ventrone del Maestro Luciano Ventrone. Ha già realizzato diverse pubblicazioni. I suoi lavori sono stati esposti a Firenze presso la Fortezza da Basso, nel Museo Emilio Greco di Catania, a Roma presso la galleria Pulcherrima e a Napoli, nel complesso monumentale di San Gennaro all’Olmo.



"Cogliamo volentieri l'occasione - spiega la gallerista Chiara Padova Fasser - di collaborare alla realizzazione di questa mostra per promuovere, anche fuori dagli spazi della galleria, questi due giovani artisti bresciani che, attraverso mezzi tecnici diversi quali il disegno e la fotografia e scegliendo soggetti complementari, persone e architetture, hanno in comune una promettente qualità formale nella contemplazione della realtà."



Un evento, appunto, con un’attenzione particolare alla qualità e che vedrà anche la partecipazione del Maestro pasticcere Iginio Massari. “Una presenza volta a sottolineare l’importante dialogo tra diverse forme d’arte ed eccellenze – spiegano gli organizzatori - il tutto in una struttura che non nasce come semplice concessionaria, ma che è stata concepita come una vera opera d’architettura”.



Infine, per concludere il percorso espositivo, alcune opere degli artisti saranno presenti anche presso la Galleria dell'Incisione a Brescia in via Bezzecca 4.



Per ulteriori informazioni: galleria@incisione.com - 030-304690