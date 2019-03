Concesio: mostra fotografica #Incipit

Inaugura sabato 16 marzo alle ore 10:30 presso la Biblioteca di Concesio la mostra fotografica che indaga il legame tra libri e vissuto delle persone. Ho chiesto ad alcune persone che hanno “attraversato” la mia vita di scegliere il loro «libro del cuore», spiega l’autore, il concesiano Massimiliano Ferrari, quando gli si chiede da dove siano scaturiti gli scatti che saranno in esposizione. Ma la mostra non si ferma qui. Chiunque volesse farsi uno scatto con il proprio libro del cuore, troverà in biblioteca un set per farsi un selfie, da pubblicare in Instagram con l’hashtag #incipit. Il 30 marzo, ultimo giorno della mostra, dalle 9:30 alle 12:00 ci sarà un appuntamento straordinario su prenotazione: Massimiliano Ferrari fotograferà gratuitamente persone e libri in un set allestito sul soppalco.