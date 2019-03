Brescia: l'artista He Wei a Meccaniche della Meraviglia

Due le opere esposte ed espressamente eseguite per l’occasione dall’artista cinese He Wei che vanta numerose mostre internazionali, una formazione italiana ed è promosso dal programma Stelva Artist in Residence. L’artista verrà presentato alle ore 18.30 presso lo spazio MO.CA (piazza Sant’Alessandro) nell’ambito della rassegna Meccaniche della Meraviglia dove si potranno ammirare opere di artisti di caratura internazionale. L’esposizione è possibile grazie alla fruttuosa collaborazione tra le due realtà artistiche Stelva Artist in Residence e Meccaniche della Meraviglia. Per il terzo anno la manifestazione culturale si dislocherà sul territorio della città di Brescia dando la possibilità di accedere a spazi solitamente chiusi e non conosciuti al grande pubblico.

Oltre allo spazio MO.CA si potranno visitare anche la Chiesa di San Giacomo al Mella in via Milano, Palazzo Monti in Piazza Tebaldo Brusato, lo Spazio contemporanea in Corsetto Sant’Agata e il Bunker in Via Odorici. Il percorso coinvolgerà quindi i visitatori in un viaggio inedito e coinvolgente. In esposizione, oltre a He Wei, i lavori artistici di Finbar Ward e Rosie Reed di Londra, Davide Mancini Zanchi di Urbino, Silvia Inselvini di Brescia, Laura Renna di Brindisi, Francesca Pasquali di Bologna, Junko Imada dal Giappone e di un artista storico, scomparso nel 2008, Antonio Scaccabarozzi di Merate. Stelva Artist in Residence è un programma curato da Gianvirgilio Cugini e sostenuto STELVA SA. Nasce con l'obiettivo di invitare in Europa artisti selezionati di altri continenti per un determinato periodo, mettendo a loro disposizione uno studio lontano dalla loro normale attività e dai loro obblighi. Gli artisti hanno così la possibilità di riflettere, di fare ricerca applicata sul loro modo di esprimersi in un contesto stimolante e totalmente diverso dal loro solito. In questo modo possono entrare in contatto con persone che di culture differenti, realizzare uno scambio culturale instaurando nuovi contatti, aumentando le relazioni internazionali, e beneficiare di contaminazioni e nuove influenze artistiche.