Bienno: “Gli abiti raccontano”

Non sarà un vero salone del wedding, ma un originale percorso nella storia degli sposalizi. Una serata speciale, con un tema classico: il matrimonio, quel momento che in un modo o nell’altro finisce sempre per emozionare. L’evento si propone di ripercorrere la moda degli abiti da sposa da fine Ottocento ai giorni nostri, utilizzando una vetrina di 250 capi. Tutto questo accompagnato dalle dolci melodie del pianoforte.

La mostra, che racchiude circa tre secoli di matrimoni, è organizzata dai ragazzi dell’oratorio S. G. Bosco, che da mesi girano per il paese, suonando ad ogni campanello, in cerca i preziosi esemplari, unici nei loro generi, che verrano indossati da alcune ragazze di Bienno e dintorni gentilente offertesi di partecipare in veste di modelle.

Ideata da Oscar Bellicini, organizzata con l’aiuto di Elena Bellicini e Valentina Fantini e supervisionata da Rosangela Ercoli per il coordinamento e da Giacomo Bellicini per gli aspetti tecnici, la seconda edizione della rassegna «Gli abiti raccontano» avrà luogo sabato 12 maggio presso il sagrato della chiesa parrocchiale dei S.S. Faustino e Giovita di Bienno.

Nel corso della serata, che inizierà alle 20,15, verranno dedicati vari spazi alle performance teatrali del GTOB (Gruppo Teatro Oratorio Bienno) alla regia di Bibi Bertelli e del gruppo comico dialettale Le Comari. La presentazione verrà affidata alle voci di Adelino Ziliani, Sofia Piantoni e Tino Bellicini.