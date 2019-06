Montisola: Notte Romantica

Dopo il successo delle passate edizioni, torna a Montisola sabato 22 giugno 2019 l’appuntamento con “La Notte Romantica”, l’evento promosso a livello nazionale dal Club de "I Borghi più belli d’Italia" per celebrare l’amore e la bellezza in tutte le sue forme.



Per tutti gli innamorati (ma non solo) sarà un appuntamento imperdibile: in un’atmosfera suggestiva, si potranno gustare i menù a tema proposti dai ristoranti aderenti all’iniziativa, passeggiare sul lungolago tra Peschiera e Sensole accompagnati da musica, danze e degustazione di vini. Novità di quest’anno è la collaborazione con l’associazione Sportaction che propone la veleggiata romantica intorno all’Isola di San Paolo e il sorvolo dell’Isola a bordo di un idrovolante biposto.

Vuoi conoscere le proposte dei ristoranti aderenti? Consulta qui l’evento ufficiale sulla pagina Facebook sempre aggiornata.

Il coupon per la l’evento “Bollicine a Monte Isola” sarà acquistabile direttamente in loco la sera dell’evento, mentre la degustazione di oli lombardi è libera e gratuita.

Per la veleggiata intorno all’isola di San Paolo e il sorvolo in idrovolante è necessario prenotare al 392.2468660 oppure info@sportaction.it.