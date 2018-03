Giovani, provocanti, bellissime: il sogno di Miss Italia di Alessia e Denise

Per due giovanissime bresciane il sogno di diventare la nuova reginetta di bellezza dello Stivale è appena cominciato: Denise Cinquini e Alessia Gozio hanno sbaragliato l'agguerrita concorrenza, passando a pieni voti la selezione organizzata dall’Aeronautica militare a Calcinatello. Entrambe si sono messe in tasca un pass per le finali regionali.

Sguardo seducente e fisico statuario, Denise ha letteralmente conquistato la giuria, composta da piloti dell'Aeronautica e di voli privati, aggiudicandosi il titolo di Miss Azzurra. La diciannovenne di Borgosatollo ha ammagliato tutti durante le sfilata in abito classico, stupendo durante l'esibizione artistica con le sue mosse di Karate.

Oltre a calcare i palcoscenici più famosi sogna di diventare ingegnere: è iscritta alla facoltà di ingegneria meccanica. È il secondo anno consecutivo che partecipa al concorso di bellezza: nel 2017 non era riuscita ad approdare alle finali di Jesolo.