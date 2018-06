Arrivano da Brescia, Verona e Trento i vignaioli della terza edizione del grande appuntamento con il vino di qualità a Desenzano del Garda, dove gli amanti del vino, i wine lovers, gli enoturisti e, più in generale, tutta la piazza turistica possono parlare con i vignaioli, assaggiare e comprare i loro prodotti tra le mura del castello. Il grande appuntamento dell'Associazione Vivabacco è sabato 16 e domenica 17 giugno: l'organizzazione ha deciso di dare una linea diversa alla sua principale manifestazione, dedicandola ai soli iscritti alla FIVI. Con due soddisfacenti edizioni alle spalle, Castello in Bianco diventa Vignaioli in Castello con produttori dalle province attorno al Garda.

L’appuntamento, organizzato con la collaborazione del Comune di Desenzano del Garda, seppur con una variante di non poca importanza, è un evento elegante, di vera promozione del vino di qualità, dove il produttore è il protagonista assieme ai suoi vini da raccontare tra i banchi d'assaggio e le degustazioni guidate.

I protagonisti dell'edizione 2018 sono oltre 50 vignaioli indipendenti che arrivano dalle tre province che circondano il Garda: dal Lugana al Val d'Adige, dal Bardolino alla Valpolicella, dal Montenetto alla Vallagarina, dalla Valtènesi alla Franciacorta, dalla Val di Cembra al Botticino, dalla Valcamonica a una tappa extra su Bolzano, più un territorio ospite che quest’anno è quello trevigiano del Prosecco Docg. Per il terzo anno quindi Vivabacco porta a Desenzano vignaioli che, con la loro personale interpretazione di territorio e vitigno, pur tra le differenze condividono artigianalità, ricerca e rifiuto dell'omologazione. Di seguito il programma dettagliato.