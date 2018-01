Montichiari: fiera dell'antiquariato "Samarcanda"

Giunta al traguardo della trentunesima edizione, Samarcanda si conferma un’occasione unica nel calendario fieristico di settore, grazie ad un’offerta espositiva che sa catturare, incuriosire e conquistare gli appassionati di arte e antiquariato.

Spazio dunque alle proposte più ricercate, all’antiquariato di pregio, ma anche al collezionismo, al modernariato e al vintage, in una panoramica completa in grado di rappresentare il caleidoscopico mondo dell’arte, rendendo davvero unica la visita in mostra.

La visita a Samarcanda è l’occasione per acquistare l’opera ricercata da tempo, ma è anche un momento per godersi il piacere di avvicinare quadri, sculture e oggetti preziosi. Nell’ambito di Samarcanda ci sarà spazio anche per le suggestioni del vintage, e del modernariato, più vicine ai gusti delle nuove generazioni che dimostrano grande interesse per questo filone così particolare.

Samarcanda, dunque, sarà il punto di partenza ideale per riscoprire l’antico e vivere l’arte in modo nuovo.