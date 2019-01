Padernello: Mercato della Terra e Spiedo Solidale

Domenica 20 gennaio, in occasione del primo Mercato della Terra del 2019, al Castello di Padernello sarà possibile prenotare lo spiedo solidale d'asporto per il recupero e manutenzione del borgo e per la salvaguardia per territorio e del paesaggio, nonché del suo riutilizzo come esempio territoriale di creazione di posti di lavoro per i giovani.

Lo spiedo sarà preparato dal Gruppo di amici della Festa di San Camillo di Coniolo, che condividono il progetto di Padernello attraverso uno dei piatti tipici della cucina bresciana.

È possibile ritirare lo spiedo nei seguenti orari: 11.30 e 12.30.

Costo a porzione: 12 euro

Prenotazioni a questo link

030 9408766

info@castellodipadernello.it