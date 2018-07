Leno: fiera di San Benedetto

La Fiera di San Benedetto aprirà le sue porte giovedì 5 luglio alle 18.30 con la seconda edizione de La Notte del Benessere: una giostra di attività olistiche individuali e di gruppo per approcciarsi a numerose discipline, come yoga, pilates, massaggi con campane tibetane e bagni di gong, riflessologia facciale e plantare, test con fiori australiani, shiatzu, jin shin do, biodanza e molto altro ancora.

Si prosegue venerdì 6 luglio, con l’inaugurazione della mostra d’arte dell’Associazione Artisti Bresciani dal titolo “Sguardi di Donna”: una collettiva curata dalla prof.ssa Milena Moneta che vedrà in mostra alcune delle più belle opere a tema femminile delle artiste Laura Benedetti, Giusi Lazzari, Manuela Marziali, Pinuccia Nicolosi e Lionella Parolari. La serata prosegue con il magico concerto Siamo stati naviganti a cura del Gruppo StileLibero. Un itinerario tra ritmi e sonorità eterogenei, dal rock americano al jazz, dal pop inglese alla bossanova attraverso i ritmi latini, dalla canzone d’autore italiana alla ballata di matrice francese e della tradizione celtica.

Sabato 7 luglio i cancelli di Villa Badia, del mercato e delle numerose dimostrazioni e prove di discipline olistiche e culinarie si aprono alle 18.30. La serata è animata dal concerto dell’Orchestra Bandafaber. Oltre 60 elementi in scena per un viaggio tra le più belle canzoni del cantautorato italiano: da Lucio Battisti a Lucio Dalla, da Augusto Daolio, a Mina, a De Andrè a Giorgio Gaber. Dirige l'orchestra il Maestro Francesco Andreoli, voce di Ugo Frialdi.

Domenica 8 luglio la giornata aprirà con la tradizionale Giornata della prevenzione LILT: dalle ore 8.30 sarà possibile effettuare visite mediche gratuite per la prevenzione senologica, cardiologica e diabetologia. Alle 12.00 pranzo insieme con lo spiedo a cura del Gruppo Alpini di Leno.

La mostra mercato riapre nel tardo pomeriggio e alle 18.00 verranno presentati i nuovi risultati della campagna scavo dell’area nord di Villa Badia, che vedrà impegnati dal 25 giugno al 13 luglio gli archeologi per il quinto anno consecutivo nella ricerca dell’area artigianale del monastero benedettino lenese.

La chiusura è affidata all’energia del Concerto d'Estate 2018 del Corpo Musicale Lenese "Vincenzo Capirola", che quest’anno porterà in scena canzoni e storie di rinascita, nell’anno del centenario della Grande Guerra insieme al gruppo Les Omelettes di Leno.

La manifestazione è ad ingresso libero.

La Fiera di San Benedetto è organizzata da Fondazione Dominato Leonense, Cassa Padana BCC, Gruppo Alpini sezione di Leno, Corpo Musicale Lenese "Vincenzo Capirola" e ProLoco Leno, in collaborazione con LILT e con il patrocinio del Comune di Leno.