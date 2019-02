Leno: Fiera Leno in fiore

Innumerevoli stand di prodotti florovivaistici, artistici e caratteristici ed espositori provenienti da varie zone d’Italia, porteranno l’evento ad essere l’unico del settore, in grado di coniugare la grande qualità delle proposte, con la bellezza del luogo in cui si svolge: La straordinaria location di Villa Badia

I percorsi di indubbio impatto estetico , daranno una valenza specifica all’ evento fieristico botanico: dedicati all’Artigianato, al Design, al Riciclo Creativo, Arredo Giardino e Casa, Laboratori e Giochi per bambini, in sinergia con Concerti , Mostre e Convegni, Attività didattiche specifiche e laboratori si avvarranno di prestigiose collaborazioni di Flower designer, Musicisti, Artisti e Relatori di fama nazionale ed internazionale, nella tematica Natura e Rispetto dell’Ambiente

Per mantenere un' adeguata armonia con lo stile, gli espositori dovranno avere gli allestimenti in colore bianco o avorio, gazebo compresi; ognuno potrà creare l'area espositiva in base alle proprie esigenze e, ad ogni singolo, sarà offerta la massima libertà artistica nel creare, garantendo da parte dell'Organizzazione disponibilità nella ricerca dello spazio più adatto in base alle necessità, per soddisfare le personali richieste.

Gli standisti saranno quindi liberi di allestire una piccola opera d'arte all'interno degli spazi a loro assegnati; con i loro allestimenti artistici e multicolori, riusciranno sicuramente a creare contrasti di fascino ed eleganza, donando alla Manifestazione quel tono esclusivo e particolare che la renderà unica ed originale.

Le occasioni di approfondimento per coloro che hanno già conseguito le basi del giardinaggio di qualità, ma soprattutto delle “masse” di interessati che, tra le novità e curiosità botaniche e le parole degli esperti , saranno inondate da informazioni e prodotti necessari per iniziare a praticare la “garden therapy” come stile di vita quotidiano, risulteranno molteplici ed il pubblico si immergerà, per due giorni, nel giardinaggio di qualità

Arricchire il panorama già di per sé magico che Villa Badia con il suo parco offrono, è da subito stato uno degli scopi primari degli Organizzatori, chesi sono riproposti di implementare l’aurea di misterioso fascino che Villa Badia emana con la sua storia ricca di arcani : scavi archeologici recenti , che resteranno aperti gratuitamente al pubblico durante la Manifestazione , hanno portato alla luce la tomba di Re Desiderio.

La manifestazione è organizzata da Promazioni360 (associazione no. profit di promozione sociale )- Loretta Tabarini ( Presidente ) che vanta al proprio attivo collaborazioni di livello Nazionale ed Internazionale per le molte manifestazioni, expo, ed eventi di cui fornisce progettazione e coordinamento