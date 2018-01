Rovato: Garden Festival

Garden Festival è il festival del giardino giunto alla 2a edizione che si terrà Sabato 5 e Domenica 6 Maggio 2018 dalle 9,30 alle 19,30 tra i giardini fioriti e gli antichi saloni di Castello Quistini a Rovato in provincia di Brescia. Mostra mercato di piante, fiori, arredo per la casa e il giardino, artigianato e incontri e seminari rivolti per illustrare le novità del giardinaggio e della progettazione.



Garden Festival sarà inoltre un’occasione unica per visitare i giardini di Castello Quistini in occasione della fioritura dei suoi magnifici roseti che ospitano una collezione di oltre 1000 varietà di rose tra antiche, inglesi e moderne, il brolo dei frutti antichi con collezioni di piante da frutto ormai dimenticate, l’hortus botanico con una collezione di piante officinali, e il piccolo giardino delle ortensie.



GIARDINI DI CASTELLO QUISTINI I giardini di Castello Quistini sono famosi in tutto il nord Italia per la collezione di rose presente. Con oltre 1500 varietà è uno dei giardini con la più importante collezione di rose antiche, moderne e inglesi. Nel giardino sono presenti anche molte altre varietà di piante e giardini segreti con collezioni di ortensie e frutti antichi.



VIVAISTI Piante e fiori saranno i veri protagonisti con produttori e collezionisti di rose, piante grasse, perenni, carnivore, collezioni di aromatiche, lavande, bulbi e rizomi, agrumi, acquatiche, orchidee, e tanto altro.



ARREDO DA GIARDINO Tra le sale e i giardini del castello saranno presenti espositori con arredo da esterni (gazebo, arredo in ferro e oggettistica da esterni).



GLI ARTIGIANI E I CREATIVI Tra le sale e i giardini del castello scoprirete tanti artigiani e creativi come falegnami, fabbri, artisti e giovani designer.



PRODOTTI DELLA TERRA Tra i giardini saranno presenti diversi produttori con prodotti della terra (confetture, miele, spezie e the).



FOOD CORNER All’interno del castello sarà presente un’area dove saranno presenti food corner che prepareranno gustosi piatti vegetariani, frutta fresca, gelato biologico-naturale, dolci.



SEMINARI TECNICI & INCONTRI APERTI AL PUBBLICO Nel corso delle giornate non mancheranno incontri e seminari tecnici gratuiti sul tema del giardinaggio contemporaneo per diffondere le nuove conoscenze e tendenze nei settori della progettazione di giardini e della botanica.



Ingresso

Intero: 5,00€

Ridotto: 3,00€



Informazioni

www.garden-festival.it

info@garden-festival.it

+39 339 1351913