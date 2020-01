Cosmodonna: l’universo donna per quattro giorni a Brescia

Tempo libero e tendenze, ma anche incontri dedicati al benessere femminile con ASST Spedali Civili, Gruppo San Donato e Fondazione Poliambulanza. Appuntamento dal 20 al 23 marzo 2020 a Brescia.

A Brescia è nata Cosmodonna, la prima fiera italiana dedicata al mondo femminile in programma al Brixia Forum dal 20 al 23 marzo 2020. Le visitatrici saranno le protagoniste di quattro giornate interamente rivolte alla donna, potranno conoscere i maggiori esperti del benessere femminile, partecipare a laboratori e incontri dedicati al tempo libero, alla maternità, alla cosmetica e all’abbigliamento e potranno acquistare direttamente migliaia di prodotti provenienti da tutto il territorio nazionale.



Per migliorare l’esperienza fieristica, gli oltre 300 espositori saranno suddivisi in otto aree tematiche dedicate ad accessori moda, abbigliamento, cosmetica e cosmeceutica, creatività, mondo mamma, sport e tempo libero, oggettistica e professionisti. In fiera saranno allestite sei aree eventi dove troveranno spazio 130 appuntamenti ideati per soddisfare le esigenze di qualunque donna: laboratori creativi, esibizioni seminari, conferenze, sfilate e beauty experience.



È stata inoltre sancita un’importante collaborazione con l’ASST Spedali Civili, i tre istituti ospedalieri di Brescia del Gruppo San Donato – Istituto Clinico S. Anna, Istituto Clinico Città di Brescia e Istituto Clinico San Rocco di Ome – e Fondazione Poliambulanza, che tratteranno tematiche specifiche inerenti la promozione della salute e del benessere psicofisico della donna.



“I professionisti dell’Asst Spedali Civili – dichiara Annamaria Indelicato, Direttore Socio-Sanitario – presenteranno alle donne percorsi dedicati alla gravidanza, al momento del parto, alla menopausa e alla salute del bambino attraverso la lettura. Affronteranno inoltre un tema di grande attualità relativo alla prevenzione e al trattamento dei tumori ereditari dell’ovaio e della mammella”.



“E’ un’importante opportunità per sensibilizzare il pubblico femminile sul valore della promozione della salute in generale e sulle problematiche legate all’invecchiamento come fattore di rischio per le malattie degenerative – chiarisce Alessandro Triboldi, Direttore Generale di Fondazione Poliambulanza – In particolare i nostri medici terranno interventi focalizzati sulla salute al femminile, la medicina rigenerativa e le patologie ginecologiche, il rischio cardiovascolare nella donna, le malattie del tessuto adiposo sottocutaneo e le possibili risoluzioni. Temi di interesse comune, su cui è necessario fare chiarezza per affrontare le diverse problematiche sotto il profilo scientifico, contrastando la diffusa disinformazione che spesso circola sul web”.



“A Cosmodonna porteremo la competenza del Gruppo San Donato sui temi della prevenzione e della cura – afferma il dottor Nicola Bresciani, AD degli Istituti Ospedalieri Bresciani del Gruppo San Donato – Tra i nostri progetti presenteremo la Breast Unit dell’Istituto Clinico S. Anna, riconosciuta a livello internazionale, che ha ottenuto di recente 2 Bollini Rosa dalla Fondazione Onda per l’impegno nel costruire un percorso di cura multidisciplinare, dove la paziente viene sostenuta anche dal punto di vista emotivo”.



Accanto agli approfondimenti dedicati alla salute, nelle quattro giornate non mancheranno presentazioni di libri, racconti di viaggio e monologhi al femminile, ma anche lezioni di discipline sportive e workshop artistici.

Il biglietto di ingresso per Cosmodonna è disponibile al costo di €10,00 sul sito www.cosmodonna.it o direttamente in cassa durante i giorni della fiera.