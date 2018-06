La cittadina di Coccaglio è pronta ad accogliere l’arrivo dell’estate con la prima edizione di un nuovo evento che avrà per protagonisti la moda e lo stile in tutte le loro declinazioni.



La Coccaglio Fashion Night, nata grazie alla preziosa collaborazione tra l’Amministrazione comunale e lo studio grafico e di comunicazione Auryn, avrà luogo domenica 17 giugno alle 21.00 nella centralissima Piazza Marenzio, recentemente interessata dai lavori di ripavimentazione stradale e sarà l’occasione per presentare le nuove collezioni di abbigliamento e accessori di alcune delle più amate firme locali, trasformando per una sera il paese nella capitale della moda franciacortina.



A sfilare per le strade dell’abitato saranno nove attività commerciali con sede a Coccaglio e nei paesi limitrofi: Amodomio (Coccaglio), Atelier Blanca Riso e Perle (Rovato), Capricci (Ospitaletto), Carlarosa (Coccaglio), Profumerie Vezzoli (Coccaglio), Piccola Peste (Coccaglio), Rio (Ospitaletto), Boutique Arte e Meraviglie (Adro) e La Merceria (Ospitaletto). Chiusura ricca di emozioni per il decimo ospite d’onore, lo stilista coccagliese Simone Marulli, che presenterà alcune tra le sue ultime creazioni che hanno già riscosso un grande successo all’estero.



Ma non solo la moda sarà protagonista di questa strabiliante serata, che darà largo spazio alla creatività grazie agli allestimenti della floral designer di Steli & Stili (Coccaglio) e alle acconciature di Tiziana Suardi (Coccaglio), Beauty Green (Coccaglio) e Salone Futura (Coccaglio). Un momento di musica e convivialità accompagnerà e intratterrà i gentili ospiti con musica dj dal vivo e area ristoro.