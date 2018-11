Brescia: Mercatino Vintage in via San Faustino

In via San Faustino a Brescia, da sabato 1 a domenica 23 dicembre è in programma il Mercatino Vintage. Il ricavato servirà per sostenere progetti per ragazzi con disabilità intellettiva.

La raccolta fondi è organizzata da "I Fuori Onda", associazione di promozione sociale composta da un gruppo di famiglie con figli con disabilità intellettiva.