Biennio: Camunia Beer festival

Camunia Beer Festival torna con una seconda edizione ricca di novità: nuova la location, nuovo il borgo che ospiterà l’evento, tanti nuovi birrifici partecipanti tutti rigorosamente artigianali.

L’evento in Valle Camonica arricchisce e conclude il programma invernale dei festival brassicoli targati Vitamina C e vi dà appuntamento per i prossimi venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 Marzo 2018 al Palazzo Simoni Fè di BiennO, uno dei Borghi più belli d’Italia, famoso per la Mostra Mercato delle Arti e dei Mestieri che si svolge durante il mese di Agosto, ma che molto ha da dire anche nelle altre stagioni dell’anno.



La manifestazione è dedicata non solo a chi ama la birra, soprattutto artigianale e di qualità, ma anche a chi desidera trascorrere una giornata in compagnia visitando il Palazzo ottocentesco e il borgo medievale degustando ottime birre di qualità e sfamandosi con deliziose proposte street food. Simpatici camioncini saranno infatti pronti a sfamare il pubblico a qualsiasi ora nel cortile del Palazzo!



L’ingresso all’evento sarà completamente gratuito. Chi vorrà degustare la birra, dovrà munirsi di gettoni e di un bicchiere degustazione all’ingresso delle sale; ogni partecipante quindi, potrà muoversi liberamente all’interno del Palazzo degustando varie tipologie di birra tra quelle spinate, più di cinquanta, informandosi sui diversi ingredienti che caratterizzano ogni proposta e sull’affascinante storia che si nasconde dietro ogni produzione artigianale.



Prevista un’area bimbi gratuita (sabato ore 19-22 e domenica ore 12-18), dove far divertire i propri cuccioli mentre si degusta un’ottima birra.



Nella giornata di Domenica sarà possibile effettuare delle visite guidate nei luoghi della tradizione del Borgo ( Museo etnografico con dimostrazione di forgiatura, mulino museo, borgo medievale, Chiesa di Santa Maria) e nella Bottega degli Artisti. Le visite guidate vanno prenotate presso Bienno Turismo al 345.04.84.986.

Per info e contatti:Segreteria Organizzativa Vitamina C: info@vitaminac-adv.com; Giuseppe Arancio 366.5382866 - Roberta Testa 339.3241566

