Festa di Primavera in Valsabbia

Domenica 24 marzo, a Selvapiana e Monte Magno riprende la stagione escursionistica di GARDACANYON con la classica uscita di primavera sulle montagne di casa.



Percorreranno la dorsale dei monti a Nord di Gavardo, immergendosi in boschi di castagni e faggi secolari, ammirando le deliziose fioriture primaverili. Dapprima raggiungeranno il suggestivo santuario della Madonna della Neve, situato in posizione dominante con bella vista sul golfo di Salò e sul Monte Baldo.



La sosta è doverosa per osservare anche un ampio panorama sul lago di Garda con la prua della Rocca di Manerba che fende le acque, le colline moreniche fino a Solferino e in fondo gli Appennini. Proseguirannoo sulla dorsale fino a raggiungeranno il ristorante sull’altopiano di Monte Magno, dove gusteranno un succulento pranzo e presenteranno il programma escursionistico 2019.