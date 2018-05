Vintage Weekend a Desenzano del Garda

Un graditissimo ritorno sulle sponde del lago di Garda, già immerso nei mille colori di una fantastica primavera: al Sestino Beach di Desenzano, il Salotto del Lago, venerdì e sabato torna il Vintage Weekend, la due giorni tutta dedicata alla moda e ai costumi degli anni '50, dalla perfezione della tipica casalinga americana all'esuberanza rockabilly dello stile pin up.

Un tuffo nel passato, tra vintage e memorabilia, e un cartellone ricco di eventi e appuntamenti.

Venerdì sera il Sestino ospita una sfilata vintage classico, un excursus nella storia del costume accompagnata dalla voce di Ilaria Berti: con una gustosa anteprima, un aperitivo a tema al Caffè Dammatrà di Sirmione. La serata si concluderà in musica, con Alessandro Zaupa al pianoforte e a seguire il dj set targato Marco Casari.

Sabato sera, a tutto pin up: in scena un vero e proprio contest per donne e ragazze scatenate nel vestire, e nel modo di fare, il fiore all'occhiello di Angela Cannata, organizzatrice dell'evento insieme a Piera Mantovani e Marina Zorzi. Al microfono Leo Lionel, poi Cinzia Carreri come special guest, finale di nuovo in musica con Zaupa al piano e Deejay Silver in consolle.

“Gli anni '50 sono il decennio del rock, dei blue-jeans, delle t-shirt e dei pattern a pois – spiega proprio Angela Cannata – La moda vive un periodo di rinascita: il clima austero viene abbandonato a favore di look bon ton e ispirati alle pin up. Dopo anni duri, in cui è stata costretta a prendere il posto dell'uomo nelle fabbriche e negli uffici, la donna elegante, raffinata e molto femminile riprende il suo posto, più forte che mai”.