Nessun Dorma Halloween Special Edition: "Il sogno e il grande incubo"

"Se la notte è nera, è perché nulla possa distrarci dai nostri incubi".

Fratelli e sorelle, eredi del crepuscolo e libellule del dancefloor: welcome back Beverly Iurs, il partito dell'amore del Nessun Dorma torna in pista per la notte di Halloween, edizione straordinaria, mercoledì 31 ottore dalle 23 alle 5 al Vinyl Music Club di Orzinuovi, ingresso mostruosamente libero.

La notte magica, la notte della trasgressione: carichi come molle, per l'Halloween Party che “lentamente ti induce in tentazione, lentamente ti libera dal male, lentamente di prende l'anima e ti fa volare”.

✝ HORROR DANCE ATELIER ✝

i tre sciamani

Phil Delcorso

Voltolini

LoopLooper

sepolti vivi in consolle anche BORAL FRESH aka EzioZ & Matteo Sturla

dalle 23 all'alba, ingresso libero

c/o Vinyl Music Club, Orzinuovi (BS)

info: Mauro Repetto 333 5206753