Nessun Dorma: all'Awake di Dello il primo magico "Full Moon Party"

“Fratelli e sorelle”: comincia così l'invocazione benaugurante targata Nessun Dorma, il “collettivo” notturno e musicale che dopo qualche mese di meritato riposo torna alla carica in attesa del calar del sole, per il primo vero e unico e solo Full Moon Party, in programma all'Awake di Dello (in Via Vittorio Mero) sabato 30 giugno dalle 20 alle 4.

Fratelli e sorelle, dicevamo: così continua l'invocazione. “Per il grande sabba d'estate ululiamo alla luna piena, dal tramonto all'alba immersi nella natura, occhi verso le stelle, ritmi selvaggi, manicomio musicale nell'onda tribale”. E ancora: “Sarà una festa totale, un'esperienza magica in un posto da sogno. Dove tutti galleggiano, e tutti galleggeranno”.

Lovely Dance Atelier: la line up ufficiale

i tre sciamani Phil Delcorso / Luigi Voltolini / Loop Looper

local hero “il Conte” Francesco Sigalini

tropical twins Lars & Phil

ingresso gratuito - drink, food & sweet dreams - per chi volesse vivere fino in fondo l'atmosfera del Nessun Dorma, offriamo la possibilità di campeggiare a due passi dall'area festa (per info EVENTO FACEBOOK)

Nessun Dorma è un non-luogo, uno spazio mentale che si rinnova e si rigenera, in mezzo alle luci stroboscopiche di un club o sotto le stelle a piedi nudi. Un posto dove non c’è spazio per le etichette. Attraverso il rito tribale del ballo, edizione dopo edizione, Nessun Dorma è diventato sinonimo di sperimentazione e ricerca sonora: un “partito dell’amore” punto di riferimento per centinaia di giovani posseduti dal ritmo e per tutto ciò che deve ancora accadere. Noi, voi, la musica: sempre più in sintonia, parte di un movimento che conduce alla fuga.