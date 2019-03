Erbusco: Dance music awards

Il 17 marzo nell'elegante location del Qi Clubbing di Brescia va in scena la serata di Gala del premio italiano Dance Music Awards, che premia i top artisti e dj italiani migliori che hanno saputo fare la differenza nella stagione di eventi 2018.



Il direttore artistico Emiliano Milano, dopo aver organizzato il party ufficiale di chiusura del Festival di Sanremo, con il suo spettacolo Infinity è ora a Brescia per terminare i preparativi.Grandi nomi e celebrità saranno presenti alla elegante serata di cerimonia. Dance Music Awards sono sostenuti da Radio 105 che è media partner.



Il premio si propone di sostenere e diffondere con prestigio il nome e la professionalità di quanti riescono a raggiungere per acclamazione attraverso un voto popolare la maggior affermazione.



Quest’ anno sarà un’edizione tutta nuova, piena di grandi novità tra cui una giuria che sarà presente in serata che giudicherà ancora una volta 24 categorie che rappresentano in ogni settore il meglio della nightlife.



Presentatori della serata :

Francesco Sarzi - Alexandra Voice