Capodanno 2018 a La Movida di Rezzato

Domenica 31 dicembre 2017

La Movida

Steakhouse & Live Music

Via Giuseppe Mazzini, 59 Rezzato



presenta:

dalle 20.30

CAPODANNO 2018

cenone , live e dj set

ZETAOUT LIVE ROCK

DJ SET BY THEO

CENA PIU' SERATA MUSICALE 65 EURO



Gli ZETAOUT

cover rock band



Una tra le migliori cover band del panorama musicale, con le sue entusiasmanti performance riesce a coinvolgere ogni tipo di pubblico, trasformando una serata normale in una "serata evento". Grande carica, impatto, simpatia ed una dose di SANA FOLLIA sono le caratteristiche principali di questa band, nella quale ricopre un ruolo fondamentale quella che da molti critici è definita una tra le migliori chitarre a livello nazionale il maestro GAE MANFREDINI. Spicca inoltre per le sue indiscutibili qualità di vocalist front man il magrissimo MAX "GRATTINI". Non meno importanti sono la grande tecnica martellante e incessante del basso di THEO “MONTERO” GAGLIARDI (Voce) e la precisione ritmica di MICHELE “LONGO” LONGHENA (Voce), che da alcuni anni hanno donato nuova linfa alla STORICA cover band.

https://www.facebook.com/Zetaout



info e prenotazioni

030 27 92 572

333 6027174‬



