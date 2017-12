Capodanno 2018 al Teatro Alberti di Desenzano

Domenica 31 Dicembre 2017

Teatro Alberti

Via Santa Maria, 49 Desenzano del Garda



presenta:

CAPODANNO 2018

FRENCH CAN CAN

spettacoli e animazione



Cena di Gala Placée in Galleria - 105 euro



Il Cocktail di Benvenuto con Stuzzicherie a Centro Tavola

Le Pizzette - I Salatini ai Würstel e Prosciutto

I Bocconcini agli Asparagi e Spinaci - Il Roulè di Salmone Norvegese

Le Spumette di Tonno - Il Roulè di Bresaola

Le Spumette di Prosciutto - La Noce di Grana

Gli Antipasti

l Prosciutto Crudo di Parma - Il Primo Sale al Pepe Rosa

La Cake di Zucca e Patate avvola in Speck del Tirolo Affumicato

La Polenta di Storo, Salsiccia e Taleggio con Umido di Fagioli

La Sottile di Vitello al Punto Rosa con Insalatina di Carciofi, Finocchi e Olive Taggiasche

I Primi Piatti

Gli Scrigni di Pasta Fresca con Ripieno alle prelibatezze dell'orto invernali e Pancetta

in Crema di Mascarpone Erborinato e Mele

Le Chicche di Patate al Basilico in Vellutata di Bisque all'Astice,

Code di Scampo e Gamberi al Salmone Affumicato

I Secondi Piatti

Il Tournedos di Manzo su Velo di Ristretto al Porto e

Frutti di Bosco Marinati alla Mentuccia

La Ratatouille di Verdure al Prezzemolo

Il Dessert

I Dolci della Tradizione accompagnati da Soffice Chantilly alla Zabaione

con Pere Caramellate e Cialda di Cioccolato al Caffè



Il Caffè

Le Correzioni

Dalla Cantina

Vini e Spumanti Selezione del Teatro



Cena in Platea a Buffet - 75 euro



Il Gran Buffet d’Antipasti

Le Pizzette - I Salatini ai Würstel e Prosciutto

I Bocconcini agli Asparagi e Spinaci - Lo Strudel di Verdure

Le Torte Farcite - Le Quiche De Lorraine - Il Coregone alla Gardesana

L'insalata di Mare in Cestino di Pasta Filo e Olio al Basilico

I Gamberetti agli Agrumi di Sicilia - Il Roulè di Salmone Norvegese

Le Spumette di Tonno - Il Prosciutto Crudo di Parma

Il Lardo su Crostino di Pane e Gocce di Miele -La Coppa e il Salame

I Mini Croissant Farciti ai Salumi - Il Roulè di Bresaola

Le Spumette di Prosciutto - La Noce di Grana - Gli Spiedini di Verdura al Forno

L'insalata di Sedano, Noci e Grana

I Bocconcini di Mozzarelline con Pomodorini e Basilico



Primo Piatto

Gli Scrigni di Pasta Fresca con Ripieno alle prelibatezze dell'orto invernali e Pancetta in Crema di Mascarpone Erborinato e Mele

Secondo piatto

Il Mignon di Maialino Lardellato al Rosmarino e Misto Bosco Trifolato

Il Rosti di Patate con Asiago e Carciofi

Il Buffet di Dolci e Frutta

La Piccola Pasticceria della Casa - La Panna Cotta ai Frutti di Bosco

Il Crème Caramelle - La Varietà di Mousse

I Mignon di Krapfen alla Crema - Le Crostate di Marmellata

Il Tortino al Cioccolato - Il Salame al Cioccolato

Il Cestino di Croccante con Fragole e Crema al Mascarpone

Il Tiramisù - I Fagottini alle Mele ed Uvetta

Le Tartellette alla Frutta - Lo Strudel del Trentino - Le Delizie di Frutta Fresca



Caffè

Le Correzioni

Dalla Cantina

Vini e Spumanti Selezione del Teatro



info@teatroalberti.it

0309121670

3402294389

Ingresso libero

https://www.facebook.com/teatroalbertidesenzano/