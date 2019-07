Brescia: Eiffel 65 alla discoteca Molo

Venerdì 5 luglio, alla discoteca "Molo" di Brescia arrivano gli Eiffel 65. La band torinese dal successo planetario, con oltre 15 milioni di dischi venduti e successi ancora attuali del calibro di "Blue", "Move Your Body", "Lucky in My" Life e "Too Much of Heaven", sarà l’ospite speciale di uno dei "Friday Format Molo", il venerdì notte del club estivo di Brescia e non solo.

Una notte per ballare, un appuntamento da non perdere. Sono pure mille altre le canzoni degli Eiffel entrate ormai nelle orecchie e nel cuore di milioni di persone. Il nome "Eiffel 65" fu scelto casualmente da un software; i componenti della band, veri esperti di computer e campionamenti, fin dall'inizio scelsero la strada dell'autoproduzione e aprirono un attrezzatissimo studio (la Bliss Corporation) nella loro città. Dagli anni '90 ad oggi il loro successo è una costante nella musica da ballo nel mondo.

