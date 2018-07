Cà Desiderio Franciacorta e Il punto di incontro vi aspettano per una serata davvero speciale il 13 luglio 2018 per aperitivo all'aperto con musica e buffet.

Costo 5,00 a bicchiere (sia per Brut Cuvée che Saten e Pas Dosè)

Inoltre ci sarà l'estrazione a premio di 2 bottiglie di Franciacorta Cà Desiderio.