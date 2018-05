Raccontare la guerra per parlare di pace: "Zimmerwald e Kiental" a Ponte di Legno

Una mostra per raccontare gli eventi che hanno cambiato la storia del mondo, e per portare allo stesso tempo un fortissimo messaggio di pace, mai così attuale: è stata inaugurata mercoledì (in presenza degli studenti) all'istituto comprensivo di Ponte di Legno “Le conferenze di Zimmerwald e Kiental e l'opposizione alla Grande Guerra”, la mostra itinerante (in tour in tutta Italia) realizzata dagli storici dell'Università di Berna e Basilea e tradotta in italiano dal Centro Filippo Buonarroti in collaborazione con i centri di documentazione Logos e Labriola. L'esposizione, allestita negli spazi dell'istituto comprensivo in via Nino Bixio 42, sarà visitabile fino a mercoledì 16 maggio negli orari di apertura della scuola. Promotore della nuova iniziativa bresciana il Circolo culturale Ghislandi.

“Zimmerwald e Kiental” si compone di 25 pannelli in doppia lingua, in tedesco e in italiano, e racconta con immagini e parole i celebri consessi promossi a Zimmerwald (nel 1915) e a Kiental (nel 1916) da Robert Grimm e altri socialisti svizzeri, a cui parteciparono (oltre a diversi socialisti italiani) anche Vladimir Lenin, Lev Trotzky e altri tra i massimi esponenti del movimento internazionale in esilio.

Nella mostra si fa riferimento al quadro storico dell'epoca: vengono accennati argomenti come la Grande Guerra, l'imperialismo, il nazionalismo, i congressi pacifisti, il ruolo dei protagonisti e le loro posizioni politiche, la Rivoluzione d'Ottobre, le divisioni nel movimento italiano. “Zimmerwald e Kiental” torna nel Bresciano per la terza volta: in ottobre alla Camera del Lavoro di Brescia, per la prima conferenza nazionale, poi a Borgo San Giacomo e a Cologne. Negli ultimi mesi l'esposizione ha toccato tutto il Nord Italia, e oltre: da Genova a Milano, da Padova alla Valtellina, e poi Torino e Mantova, fino a Lugano.

I dettagli tecnici. La mostra, con testi originali in tedesco, riprende parte dei materiali utilizzati per la realizzazione di due esposizioni sulle conferenze di Zimmerwald e Kiental in occasione del centenario, a cura del Regionalmuseum Schwarzwasser di Schwarzenburg (in Svizzera) della Robert Grimm Gesellschaft. “Le conferenze di Zimmerwald e Kiental e l'opposizione alla Grande Guerra” si lega alle due mostre già realizzate dal Centro Buonarroti, in Italia e all'estero, sulla Resistenza di Berlino operaia a Hitler e al nazismo e sui bombardamenti dell'Italia fascista su Barcellona e in Catalogna (“Catalogna Bombardata” continua il suo tour italiano, ormai da quasi due anni). Il coordinatore nazionale è Doriano Maglione, il curatore dell'edizione in lingua italiana è Carlo Antonio Barberini, il curatore della nuova edizione in lingua tedesca è Bernard Degen.